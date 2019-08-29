Siber sigorta fidye talebini bile karşılıyor

Dijital teknoloji, iş ve bireysel hayatta işlem sürelerinin kısalmasından bilgiye erişimin kolaylaşmasına kadar pek çok avantajı sağlarken ‘veri güvenliği’ konusunda ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Öyle ki, kurumları ve bireyleri tehdit eden bu saldırıların 2019 yılsonuna kadar, yaklaşık 2 trilyon dolarlık sonuçları doğurması tahmin ediliyor. Aksigorta, veri ihlalleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işletmelerin karşılaşabileceği yaptırımlara karşı Siber Koruma Sigortası ile güvence sunuyor. Poliçe kapsamında siber şantajdan medya sorumluluğuna, iş durmasından siber suça kadar geniş teminatlar bulunuyor.

5 YILDA 2 KAT ARTIŞ

Teknoloji alanında yaşanan bu olumsuz gelişmelerin, sigorta sektöründe de yeni riskleri doğurduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, “Siber olayların kurumlara oluşturduğu tehdit giderek artıyor. 2018 yılında dünyadaki siber suçlarda 2014 yılına oranla 2 kat artış yaşandı. 2018’de siber suçlarla mücadele için 80 milyon dolar harcandı; 2019 yılsonuna kadar ise oluşacak zararların 2 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu rakamlar bizlere gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak bundan böyle bakış açımızı, müşteri odaklı yaklaşımlarla, onların ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirmemiz gerekiyor. Siber Koruma Sigortası ürünümüz de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirildi’’ diye konuştu.

Siber Koruma Sigortası ile işletmelere geniş kapsamlı teminat seçenekleri sunduklarını belirten Fahri Altıngöz, sigortalının banka hesaplarından, yasa dışı elektronik aktarım yapılmasına ya da sigortalının bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yasa dışı olarak değiştirilmesinden, bilgisayar sistemlerine zarar verme tehdidi ile yapılan fidye taleplerine kadar birçok riske karşı güvence sunduklarını ifade etti.

İTİBAR KORUNMASI

Siber Koruma Sigortası ile gerçekleşmiş veya gerçekleştiğinden şüphelenilen bir siber olay neticesinde; olayın sebeplerinin ve detaylarının araştırılması, saldırı sonucu itibar korunmasına yönelik danışmanlık masrafları poliçe kapsamında karşılanıyor. Ayrıca saldırının doğrudan sonucu olarak sigortalıdan yasa dışı yollarla alınan para teminatı ve siber olay sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki ya da mümkün olan en yakın haline getirmek gibi pek çok güvence de Siber Koruma Sigortası ile işletmelere sunuluyor.

İŞ DURMASI DA KAPSAMDA

Aksigortalılar ayrıca isteğe bağlı olarak sigortalının veya sigortalıya bir sözleşme ile bağlı olan bir hizmet sağlayıcısının bilgisayar sistemlerinin, siber olay neticesinde kısmen veya tamamen devre dışı kalmasının bir sonucu olarak yaşanan iş durması sebebiyle maruz kalınan brüt gelir kaybını da güvence altına alıyor. Aynı zamanda Siber Koruma Sigortası, sigortalının banka hesaplarından yasa dışı elektronik aktarım yapılması da sigortalının bilgisayar sistemlerindeki verilerin yasa dışı olarak değiştirilmesinin bir sonucu olarak hırsızlık teminatı da sunuyor.

SOSYAL MEDYA KORUMA ALTINDA

Siber Koruma Sigortası aynı zamanda işletmelerin web sitesi veya sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilebilecek karalama, telif hakkı, unvan, slogan, ticari isim veya marka ihlali ya da gizlilik haklarının ihlali neticesinde sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masrafları için güvence sunuluyor. Siber Koruma Sigortası’nın hem sigortalının uğrayabileceği zararlara karşı hem de 3. şahıslardan gelebilecek tazminat taleplerine karşı koruma sağlaması da dikkat çekiyor.