Sibel Kekilli'den 'Türkiye' açıklaması

SİBEL KEKİLLİ HAKKINDA

16 Haziran 1980 tarihinde Heilbronn'da doğdu. Aslen Kayserili olan ailesi 1977'de Batı Almanya'ya göçmüştü. Almanya'da babası inşaat işçiliği, annesi temizlikçilik yapıyordu. 2002'de Essen'e taşındı ve burada satış ve promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü ve erotik film oyunculuğu gibi çeşitli işler yaptı. 2002'de 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filminde başrol oynadı. 2004'te gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve 'Altın Ayı' ve 'Altın Portakal' başta olmak üzere birçok ödül kazandı. Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'na lâyık görüldü. Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017'de de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.