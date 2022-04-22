Sibel'i bıçakla öldüren kocaya 'haksız tahrik indirimi'

Başkentte 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı bıçaklayarak öldüren sanık İbrahim Köksal'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Köksal, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, buna ilişkin tarafların savunma yapmasını istedi. Sanık Köksal, cinayetin bir anlık öfkenin sonucu olduğunu, bundan çok pişmanlık duyduğunu söyledi.
CİNAYET ÖNCESİ ŞİDDET UYGULAMADIĞINI İDDİA ETTİ
Mağdur avukatlarının iddia ettiği gibi cinayetten önce eşine şiddet uygulamadığını öne süren Köksal, "Dört çocuğum anasız babasız kaldı. Eşime kesinlikle şiddet uygulamadım, bütün gayem ona iyi bir eş, çocuklarıma da bir baba olmaktı. Bu duruma çocuklarım da şahittir" dedi. Sanık avukatı da Sibel Köksal'ın eşini birçok kez aldattığına dair HTS kayıtları ile tanık beyanlarının bulunduğunu iddia ederek, sanık İbrahim Köksal'a yönelik haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi.
'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANDI
Maktul avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini savunarak, haksız tahrik indirimi olmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Beyanların ardından Mahkeme Başkanı heyetin kararını açıkladı.
"Eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırılan Köksal'ın cezası, suçu "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle 22 yıla indirdi. Ayrıca olaydan önce eşinin cep telefonundaki kişisel bilgileri "hukuka aykırı" ele geçirdiği belirlenen sanığa 2 yıl hapis cezası verildi. Toplam 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık İbrahim Köksal'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede İbrahim Köksal'ın, Mamak'ta 2 Eylül 2019'da kendisini aldattığından şüphelendiği ve tartıştığı 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyordu.
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