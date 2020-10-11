Oğullarından biriyle belgeselde tanıştığını söyleyen 44 yaşındaki Sia, "Reality şovlara ve belgelesellere takıntılıyım. Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm" dedi.

"Onu bulacağım ve onun annesi olacağım" diye düşündüğünü belirten Sa, dediğini yaptı ve hem belgeselde gördüğü çocuğu, hem de onun arkadaşını evlat edindi.