SHOW TV'nin yeni dizisi 'Veliaht'tan ilk fotoğraflar

SHOW TV'de eylül ayında yeni bir dizi izleyicilerle buluşacak; 'Veliaht'...

Güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla eylül ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan FARO imzalı ‘Veliaht’ın çekimleri sürüyor. Dizi, izleyicilere; Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü sunacak.

'Veliaht'ın ana çekim mekânı olan Esenler Otogarı ile de dikkat çeken diziden paylaşılan ilk fotoğraflarda dizinin; usta ve genç isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosunun da öne çıktığı görüldü.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu’nu oyuncu kadrosunda buluşturan ‘Veliaht’, Karslı Ailesi çevresinde yaşanan güç savaşları ve geçmiş sırların gün yüzüne çıkacağı güçlü hikâyesiyle yeni sezonun en çok konuşulacak işlerinin başında yer alıyor.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt'un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı dizisi 'Veliaht', eylülde SHOW TV'de başlıyor.