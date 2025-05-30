SHOW TV'nin yeni dizisi Faro imzalı 'Veliaht'tan ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin merakla beklenen, yenilikçi yapım şirketi ‘Faro’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını tecrübeli isim Yamaç Okur’un üstlendiği dizisi ‘Veliaht’, eylülde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun çok konuşulacak projelerinden olmaya aday dizi; aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak.

İşte 'Veliaht’ın ilk tanıtımı;

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Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt'un imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.

Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşımaya hazırlanan ‘Veliaht’tan ilk tanıtım yayınlandı. Karslı Ailesi’ni ilk kez birlikte gördüğümüz tanıtımda bir düğün sahnesinde aile içi kıyasıya mücadelelerin ilk sinyalleri veriliyor. Nefes kesen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Veliaht’, yeni sezonda eylülde SHOW TV’de!