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Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, gerçek olaylardan esinlenilerek yaratılan ‘Ramo’ için geri sayım sona erdi.

BKM’nin Show TV için hazırladığı ve Murat Yıldırım’ı tam 4 yılın ardından dizi setlerine döndüren yapım, yılın en iddialı işlerinden biri olarak ilk bölümüyle 14 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarına gelecek.

Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncuları buluşturan dizinin çekimleri Adana’da gerçekleşiyor.

Şehrin dokusunu her sahnede ekran başındakilere yaşatacak ‘Ramo’da ekran başındakiler efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesiyle birlikte aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk ekseninde derin bir çatışmaya şahit olacak.

Adana sokaklarının nefes kesen sahnelere ev sahipliği yaptığı dizi başlamadan önce bu hikayenin kahramanlarını derledik.

RAMO (MURAT YILDIRIM)

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri.

Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli, fedakar bir adam. Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir. Bu sırada aşka da sürüklenecektir.

SİBEL (ESRA BİLGİÇ)

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz’in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir.

Kim dost, kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?

HASAN (İLKER AKSUM)

Ramo’nun ağabeyi. Saf, temiz, deli dolu bir adam. Hırslarından arınmış, eşiyle ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen biri. Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan.

YAVUZ (YİĞİT ÖZŞENER)

İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam. Adana’daki rekabet ortamı kızışıp sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir.

Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.

BOZ (GÖRKEM SEVİNDİK)

Ramo’nun mahalleden en yakın arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı… Çocukken başına gelen bir felaket yüzünden anasız babasız kalır. Ona Ramo’nun ailesi sahip çıkar. Bu yüzden kardeş gibi büyürler.

Bileği kadar kuvvetli olan öfkesi, herkesin kaderini değiştirecek bir yumruk atmasına sebep olur. Ve atılan o yumruk, yıllar önce olduğu gibi yine en çok kendisini yaralar!

FİDAN (İDİL FIRAT)

Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar da renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi.

Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır. Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı!

FATOŞ (CEMRE BAYSEL)

Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri.

Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek. Ama hayatın onun için acımasız planları vardır.

NECO (İLHAN ŞEN)

Cengiz’in oğlu, Sibel’in kardeşi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir züppe. Kötü bir ruha sahiptir.

Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.

HALEF (RÜZGAR AKSOY)

Cengiz’in sağ kolu. Kötü ruhlardan biri. Oldukça tehlikeli, tekinsiz ve zeki bir adam. Cengiz’e ve ailesine sadık olsa da çıkarı söz konusu olduğunda her şeyi yapabilecek biri.

Neslihan’la beraber stratejik biçimde hareket eder. Yaklaşan savaşta oynadığı rol, onu hiç öngörmediği bir geleceğe sürükleyecektir.

NESLİHAN (İLKER KAYKU)

Cengiz’in eşi. Şeytani bir zekaya sahip olan Neslihan, kocasının en güçlü dayanağıdır.

Bir yandan kızı Sibel’i, diğer yandan oğlu Neco’yu korumaya çalışan Neslihan, yaklaşan tehlikeyi hisseder ve kocasını uyarır. Ancak onu dinlemeyen Cengiz, Neslihan’ın hayatını tam bir kabusa çevirir.

SEBAHAT (SACİDE TAŞANER)

Ramo’nun annesi. Genç yaşında 3 çocuğuyla dul kalıp hayata tutunmaya çalışır.

Eşinin kardeşleri Sebahat’a ve çocuklarına sahip çıkarlar. Yıllar geçtikçe sağlığı bozulmaya başlar. Kendi dünyasına çekilir, gerçeklikle bağı zayıflar.

DURDU BABA (MACİT KOPER)

Mazisinde nice hikayeler barındıran Durdu Baba, Adana’nın en iyi ciğercilerinden biridir.

Fakir fukaranın dostu olması bir yana, Ramo’nun sıradışı yolculuğunda en gizemli rehberlerden biridir.

CENGİZ (KEREM ATABEYOĞLU)

Yeraltı dünyasının Adana’daki patronu. Despot bir adam olmasına rağmen ailesine karşı oldukça sıcaktır. Özellikle kızı Sibel’i çok sever. Büyük ve kanlı bir savaşa hazırlanırken hiç ummadığı bir ihanetle sarsılır.

Yıllardır sürdürdüğü Adana hakimiyetinin sonu yaklaşırken, en güvendiği adamlardan biri olan Ramo’ya bel bağlar! Ancak hayatın ona küçük bir sürprizi vardır.