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Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ramo’ izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet ediyor.

Murat Yıldırım’ın, 4 yılın ardından büyük bir heyecan duyarak kabul ettiği Ramo’da Yıldırım’ın yanı sıra; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Adana’da çekimleri gerçekleşen dizi; aile, adalet, intikam ve dostluk eksenindeki derin çatışmayı konu edinirken; bu çatışmanın ortasında yeşeren Ramo ve Sibel’in aşkını anlatıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!