Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Diğer Shohei Ohtani'den Los Angeles Dodgers'a 700 milyon dolarlık rekor imza! - Diğer Haberleri

        Shohei Ohtani'den Los Angeles Dodgers'a 700 milyon dolarlık rekor imza!

        Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) yıldızı Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle imzaladığı 700 milyon dolarlık sözleşmeyle lig tarihinin açık ara en fazla kazanan sporcusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

        • 2

          Los Angeles Angels'tan ayrılmasının ardından boşa çıkan 29 yaşındaki Ohtani, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

        • 3

          ABD basını, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan Ohtani'nin, 10 sezon için Dodgers'tan 700 milyon dolar kazanacağını belirtti.

        • 4

          Atıcı ve vurucu özelliği bulunan ender oyunculardan Ohtani, bu sözleşmeyle New York Yankees forması giyen Aaron Judge'ı geçerek (9 sezon için 360 milyon dolar) lig tarihinin açık ara en fazla kazanan oyuncusu olacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Habertürk Anasayfa