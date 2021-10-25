Gri renkli, parıltılı uzun bir elbise giyen Jolie, kırmızı halıda Shiloh ve Zahara ile el ele poz verdi. Küçüklüğünden beri hep erkek kıyafetlerini giymeyi tercih eden Shiloh galaya elbiseyle katıldı.

Zahara da beyaz bir kıyafetle kırmızı halıda beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ayrıca Shiloh'un annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.