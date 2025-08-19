Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        ÇEYREK ALTIN 7.175,18 %0,18
        Shell & Turcas elektrikli araç şarjında hedef büyüttü - Otomobil Haberleri

        Shell & Turcas elektrikli araç şarjında hedef büyüttü

        Türkiye'de toplam elektrikli otomobil sayısı, 2025 Haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 129.8 artarken, Shell & Turcas'ın toplam elektrikli araç şarj hacminin yüzde 337'lik rekor düzeye ulaştığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, şirket toplam soket sayısını yıl sonuna kadar yüzde 50 artışla 1000'e çıkarma kararı aldı

        Giriş: 19.08.2025 - 15:13 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:13
        Elektrikli araç şarjında hedef büyüttü
        Shell & Turcas’ın elektrikli araç şarj hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 337 arttı. Bu yükselişte, elektrikli otomobil sayısında yaşanan yüzde 129.8’lik artışın etkili olduğu kaydedildi.

        Söz konusu dönemde elektrikli otomobil sayılarında 2 katın üzerinde artış yaşanırken, şirketin aldığı şarj talebi 4 kattan fazla artarak rekor kırdı.

        Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de hem Shell Recharge ağı hem de Togg Trugo gibi iş ortaklıklarıyla 670 soketin üzerindeki elektrikli araç şarj altyapısında hizmet veren Shell & Turcas, aldığı taleple toplam soket sayısını artırma kararı aldı.

        Bu kapsamda şirket, toplam soket sayısını 2025 sonuna kadar yaklaşık yüzde 50 artışla 1000’in üzerine çıkarma hedefini duyurdu.

        ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 18 AYDA 3'E KATLANDI

        Türkiye’de 2023 sonunda 80 bin 43 olan trafiğe kayıtlı ve hibrit araçlar hariç tam elektrikli otomobil sayısı, 2024 sonunda 100 binin üzerinde artarak 183 bin 776’ya çıkmıştı. 2025’in ilk 6 ayında ise 82 bin 71 artan elektrikli otomobil sayısı 265 bin 847’ye yükseldi.

        Böylece toplam elektrikli otomobil sayısı son 6 ayda yüzde 46’lık artış gösterirken, son 1.5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu.

        İlk yarı yıllardaki elektrikli otomobil satışları karşılaştırıldığında ise 2024’ün ilk 6 ayındaki 35 bin 636 araçlık satışla, toplam elektrikli otomobil sayısı 2024 Haziran sonunda 115 bin 679’a çıkmıştı.

        Bu sayı 2025 Haziran sonunda ise 265 bin 847’ye çıkarak yüzde 129.8 yükselmiş oldu.

        2024’ün Ocak-Haziran döneminde elektrikli otomobiller toplam otomobil satışlarının yüzde 7,7’sini oluşturmuştu. Bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 17.4’e yükseldi.

        2025 yılının yalnızca Haziran ayında 20 bin 658 elektrikli otomobil satılırken, bu miktar söz konusu aydaki toplam otomobil satışlarının yüzde 28.5’ini oluşturdu.

        'TRUGO İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ'

        Ulaşılan şarj hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, "Verimlilik her dönemdeki hedefimiz. Akaryakıt işimizde de Shell & Turcas en çok istasyona sahip şirket değil ama EPDK 2024 verilerine göre, TTS dahil istasyondan akaryakıt satışlarında yüzde 21.5 ile pazar lideriyiz. Bu sayede istasyon başına 2.26’lık verimlilik oranımızla bu alanda en yakın rakibimizin neredeyse 2 katı daha verimliyiz. Dünyanın en büyük elektrikli araç şarj altyapılarından biri olan Shell Recharge markasıyla global tecrübemizi Türkiye’ye taşıdığımız gibi Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg’a şarj çözümleri sunan Trugo ile stratejik iş birliği yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı
        Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı
        SÜRÜCÜLERİN ŞARJ ENDİŞESİ AZALIYOR

        Shell, Avrupa, ABD ve Çin genelinde 15 binden fazla sürücünün görüşlerini içeren bir anket de paylaştı.

        Ankete göre, küresel çapta her 10 elektrikli araç sürücüsünden 6’sı (yüzde 61), bir yıl öncesine göre şarjlarının bitmesinden daha az endişe duyduklarını söylüyor.

        Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 72) ise halka açık şarj noktalarının seçeneklerinin ve erişilebilirliğinin arttığını belirtiyor.

        Shell’in küresel elektrikli araç şarj ağının, dünya genelinde 75 binden fazla şarj noktasından oluştuğu belirtildi.

