Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim She İle İlgili Cümleler - İçinde She Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        She ile ilgili cümleler - İçinde She geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "She" İngilizce dilinde sıkça kullanılan ve oldukça önemli bir zamirdir. Bu zamir, belirli bir dişi kişiyi, nesneyi veya canlıyı tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda cinsiyeti olmayan nesneleri kişileştirmek veya ifade etmek için de kullanılabilir. Peki, she ile ilgili cümleler neler? İşte she cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        She ile ilgili cümleler
        ABONE OL
        ABONE OL

        She Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        She konu anlatımına göre bu zamir, İngilizce dilindeki üçüncü tekil şahıs zamiri olarak kullanılan bir kelimedir ve bir kadın veya dişi bir varlığı ifade eder. "She" hem canlı hem de cansız varlıkların cinsiyetini belirtmek için kullanılabilir. Örneğin; insanlar için kadınları, dişi hayvanları ve bazen gemi ve araçları tanımlamak için kullanılır. "She has a beautiful dog" (O güzel bir köpeğe sahiptir) cümlesinde "she" bir kadının sahip olduğu dişi köpeği ifade eder. She cümle içinde kullanımına dair örnekler şu şekilde sıralanabilir:

        • She is a talented musician. (O, yetenekli bir müzisyen.)
        • She loves to read books in her free time. (Boş zamanlarında kitap okumayı sever.)
        • She is coming to the party tonight. (O, bu akşam partiye geliyor.)
        • She and I are best friends. (O ve ben en iyi arkadaşız.)
        • She will be the keynote speaker at the conference. (O, konferansta ana konuşmacı olacak.)
        • She wants to travel the world. (O, dünyayı gezmek istiyor.)
        • She has a beautiful voice. (O, güzel bir sesi var.)
        • She enjoys cooking delicious meals. (O, lezzetli yemekler yapmaktan keyif alır.)
        • She is wearing a red dress tonight. (O, bu akşam kırmızı bir elbise giyiyor.)
        • She cares deeply about the environment. (O, çevre konusunda derin bir ilgiye sahiptir.)

        Bu örnek cümlelerde "she" kelimesi bir kadın veya dişi cinsiyeti temsil eden bir kişiyi belirtmek için kullanılmıştır.

        REKLAM

        She Kısa Örnek Cümleler

        "She" zamiri, dişi insanları veya hayvanları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "She is a doctor" (O bir doktordur) cümlesinde "she" bir kadın doktoru belirtir. Aynı zamir, dişi bir hayvanı tanımlamak için de kullanılır: "She has a cat" (O bir kediye sahiptir). Ancak unutulmamalıdır ki "she" yalnızca insanlar veya hayvanlar için değil, aynı zamanda gemiler, araçlar veya ülkeler gibi cinsiyeti olmayan nesneler için de kullanılabilir.

        Örneğin, "The ship is beautiful; she sails smoothly" (Gemi güzel; o pürüzsüz bir şekilde seyir yapıyor) cümlesinde "she" gemiyi kişileştirmek için kullanılır. "She" zamiri İngilizce dilinin temel bir parçasıdır ve kullanımı bağlama göre değişebilir. She kısa örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

        • My sister, she loves to read. (Kız kardeşim, o, okumayı çok sever.)
        • The cat looks hungry; she needs food. (Kedi aç görünüyor; ona yiyecek gerekiyor.)
        • She is a talented singer. (O, yetenekli bir şarkıcıdır.)
        • The queen waved to the crowd as she passed. (Kraliçe, geçerken kalabalığa el salladı.)
        • She's the best player on the team. (O, takımdaki en iyi oyuncudur.)

        Bu örnekler "she" zamirinin çok yönlü kullanımını ve farklı bağlamlardaki doğru kullanımını anlatmaktadır. Bu zamiri daha iyi anlamak için çeşitli örnekler üzerinde çalışmak faydalı olacaktır. Çünkü "she" İngilizce'de üçüncü tekil kişi zamiri olarak kullanılır ve birçok farklı bağlamda yaygın bir şekilde kullanılır. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi cinsiyet dışı nesneler ve kavramlar için de kullanılabilir.

        Prefer ile ilgili cümleler
        Prefer ile ilgili cümleler
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa