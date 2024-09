Shaquille O'Neal samimi pozdan sonra yeni sevgili iddiasını yalanladı

"BEN OLSAM BEN DE KENDİME AŞIK OLMAZDIM"

O’Neal Teachey, geçtiğimiz aylarda eski eşi Shaunie Henderson'ın yazdığı kitaptaki itirafıyla ve o itirafa verdiği yanıtla da gündeme gelmişti. 49 yaşındaki Henderson, 'Yenilmez: Kuralları Değiştirmek ve Kendi Şartlarımla Kazanmak' (Undefeated: Changing the Rules and Winning on My Own Terms) adlı kitabında, Shaquille O’Neal'a hiç aşık olmadığı itirafında bulunmuştu. Basketbol yıldızı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine yanıt vermiş ve "Anlıyorum, ben olsam ben de kendime aşık olmazdım. En iyi dileklerimle. Sevgiler, Shaq" mesajını yazmıştı.