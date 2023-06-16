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Shannen Doherty: Korkuyorum - Magazin haberleri

Shannen Doherty: Korkuyorum

Kanserle mücadele eden Shannen Doherty, beynine yayılan tümörün alınması için ameliyata girdi. Doherty, operasyon öncesi, "Kafamda bir tümör vardı, almak ve ayrıca biyopsi yapmak istediler. Cesur olmaya çalışıyorum ama çok korkuyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 16.06.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başlangıçta küçük rollerde oynadığı dizilerle ilk adımlarını atan sonra da 'Beverly Hills 90210' adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren 51 yaşındaki Shannen Doherty, 2015'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ediyor.

  • "KORKUYORUM"

    Tedavisi süren Shannen Doherty, tümörün alınması için ameliyata girmeden önce dokturuyla konuşurken çekilen anlarını yayınladı. Doherty, "16 Ocak 2023... Ameliyat... Kafamda bir tümör vardı, almak ve ayrıca biyopsi yapmak istediler. Cesur olmaya çalışıyorum ama çok korkuyorum" dedi.

    Shannen Doherty, "Korku beni eziyordu. Olası tüm kötü sonuçlardan korktum. Annemden ayrılmaktan ve bunun onu nasıl etkileyeceğinden endişelendim. Ameliyattan çıktığımda artık ben olmayacağımdan endişelendim" ifadelerini kullandı.

  • "HAYATIMIZ HASTALANDIĞIMIZ AN BİTMİYOR"

    Öte yandan Doherty, dördüncü evre kanser olduğunu gözyaşları içinde açıklamıştı. Buna rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan ünlü oyuncu, "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuşmuştu.

    Shannen Doherty, "Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor. İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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