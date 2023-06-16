"KORKUYORUM"



Tedavisi süren Shannen Doherty, tümörün alınması için ameliyata girmeden önce dokturuyla konuşurken çekilen anlarını yayınladı. Doherty, "16 Ocak 2023... Ameliyat... Kafamda bir tümör vardı, almak ve ayrıca biyopsi yapmak istediler. Cesur olmaya çalışıyorum ama çok korkuyorum" dedi.

Shannen Doherty, "Korku beni eziyordu. Olası tüm kötü sonuçlardan korktum. Annemden ayrılmaktan ve bunun onu nasıl etkileyeceğinden endişelendim. Ameliyattan çıktığımda artık ben olmayacağımdan endişelendim" ifadelerini kullandı.