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        Haberler Dünyadan Shannen Doherty: Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim - Magazin haberleri

        Shannen Doherty: Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim

        Kanserle mücadele eden Shannen Doherty, geçtiğimiz aylarda uzun süredir mücadele ettiği kanserin beynine yayıldığını ve bu nedenle ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu, 2023'ün Nisan ayında boşanma davası açtığı 12 yıllık eşi Kurt Iswarienko'nun kendisine ihanet ettiğini ameliyata girmeden hemen önce öğrendiğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:41
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        • 1

          Başlangıçta küçük rollerde oynadığı dizilerle ilk adımlarını atan sonra da 'Beverly Hills 90210' adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren 51 yaşındaki Shannen Doherty, 2015'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ediyor.

        • 2

          EŞİNİN İHANETİNİ AMELİYATA GİRMEDEN ÖNCE ÖĞRENDİ

          Geçtiğimiz aylarda kanserin beynine yayıldığını açıklayan ve ardından ameliyat olan Shannen Doherty, katıldığı "Let's Be Clear" adlı podcast yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doherty, 12 yıllık eşi Kurt Iswarienko'nun kendisini aldattığını beyin ameliyatına girmeden önce öğrendiğini söyledi.

        • 3

          "İKİ YILDIR BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİKTEN SONRA AMELİYATA GİRDİM"

          Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Shannen Doherty, "Evliliğimin esasen bittiğini, kocamın iki yıldır beni aldattığını öğrendikten sonra ameliyata girdim. Kurt , benimle hastaneye gelmek ve yanımda olmak istedi ancak o oradayken ameliyat olmak istemediğime karar verdim" diye konuştu.

        • 4

          "SEVİLMEDİĞİMİ HİSSETTİM"

          "İhanete uğradım" diyen Shannen Doherty, "Günün sonunda, 14 yıl boyunca birlikte olduğum ve tüm kalbimle sevdiğim biri tarafından inanılmaz derecede sevilmediğimi hissettim" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Shannen Doherty'nin yanında eşi Kurt Iswarienko olmasa da annesi, erkek kardeşi ve en iyi arkadaşı Chris varken girdiği ameliyat başarılı geçti, ancak hâlâ kemoterapiye ve hastalığıyla savaşmaya devam ediyor.

        • 6

          "EVLİLİKTE ÜÇ KEZ BAŞARISIZ OLDUM"

          Kurt Iswarienko'dan önce 1993 - 1994 arasında Ashley Hamilton ve 2002 - 2003 arasında ise Rick Salomon ile evlilik yapan Shannen Doherty, "Evlilikte üç kez başarısız oldum ama hâlâ aşka inanıyorum" açıklamasında bulundu.

        • 7

          "HAYATIMIZ HASTALANDIĞIMIZ AN BİTMİYOR"

          Öte yandan Shannen Doherty, 2020'de dördüncü evre kanser olduğunu gözyaşları içinde açıklamıştı. Buna rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan ünlü oyuncu, "Buradayım... Çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuşmuştu.

          Shannen Doherty, "Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor. İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega, Backgrid UK

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