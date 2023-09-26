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        Haberler Dünyadan Shakira'ya vergi kaçakçılığı suçlaması - Magazin haberleri

        Shakira'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

        İspanya'da savcılık, gerçek adı Isabel Mebarak Ripoll olan Shakira hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:58
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        • 1

          İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012 - 2014 arasında 6 farklı suçla maliyeden 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan ve Barselona İl Mahkemesinde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.

        • 2

          Savcılık, gerçek adı Isabel Mebarak Ripoll olan Shakira'nın 2018'de gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, o dönemde 46 yaşındaki şarkıcının İspanya maliyesinden 5.3 milyon Euro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.

          Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya şu anda ikamet ettiği Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.

        • 3

          Diğer yandan eski futbolcu Gerard Pique ile birlikte Barselona'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yaparak 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23.8 milyon Euro para cezaları talep edilen davası 20 Kasım'da başlayacak.

          Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı.

        • 4

          Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

        • 5

          Savcılığa göre Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesi'nden gizleyerek İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı. Kolombiyalı şarkıcı, avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde Maliye ile anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.

          Fotoğraflar: AP, DHA, Reuters

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