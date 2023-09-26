Shakira'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Savcılık, gerçek adı Isabel Mebarak Ripoll olan Shakira'nın 2018'de gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, o dönemde 46 yaşındaki şarkıcının İspanya maliyesinden 5.3 milyon Euro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.

Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya şu anda ikamet ettiği Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.