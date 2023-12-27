Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Haberler Dünyadan Shakira'nın onuruna dikilen dev heykel şaşırttı; kendi 1. 57, heykeli 21.3 metre - Magazin haberleri

        Shakira'nın onuruna dev heykel

        Kolombiyalı şarkıcı Shakira, memleketi Barranquilla'da 21.3 metre uzunluğunda dev bir heykelle onurlandırıldı. Heykelin açılışına, Shakira'nın annesiyle babası katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın memleketi Kolombiya, Barranquilla'da artık dev bir 'Shakira heykeli' var.

        • 2

          Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan 21. 3 metre boyundaki bronz heykel, Shakira'yı bikini üstü ve uzun, dökümlü bir etekle, karakteristik dans hareketlerinden birini sergilerken tasvir edildi.

        • 3

          Heykelin kaidesine; Shakira'nın ünlü şarkısı "Hips Don't Lie" (Kalçalar Yalan Söylemez) adlı eserine gönderme yapılarak, "Besteci bir kalp, yalan söylemeyen kalça, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses ve çocukluğun ve insanlığın iyiliği için yürüyen yalın ayaklar" yazıldı.

        • 4

          "BU BENİM KÜÇÜK KALBİM İÇİN ÇOK FAZLA"

          Heykelin görselini sosyal medya hesabından yayımlayan Shakira, "Bunu ailemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu benim küçük kalbim için çok fazla" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Reuters, Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Yunan basınında Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        İmparator sahaya indi!
        İmparator sahaya indi!
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        İsrail medyasından "7 Ekim" iddiası
        İsrail medyasından "7 Ekim" iddiası
        Habertürk Anasayfa