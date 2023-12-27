"BU BENİM KÜÇÜK KALBİM İÇİN ÇOK FAZLA"

Heykelin görselini sosyal medya hesabından yayımlayan Shakira, "Bunu ailemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu benim küçük kalbim için çok fazla" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Reuters, Instagram