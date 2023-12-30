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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK PERSONEL ALIMI: SGK 59 personel alımı yapıyor! Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı - İş-Yaşam Haberleri

        SGK 59 personel alacak! İşte şartlar ve başvuru tarihi

        Sosyal Güvenli Kurumu, yeni bir ilan açarak toplamda 59 personel alacağını duyurdu. Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarında her biri farklı sayıda olmak üzere birçok kişi istihdam edilecek. Üç iş kolu için farklı başvuru şartları aranırken uygun görülen adaylar, başvuru tarihinden sonra sözlü sınav için SGK tarafından çağrılacak. İşte, SGK Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici iş başvurularına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:16
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        • 1

          SGK persone alımı... Sosyal Güvenlik Kurumu, birçok pozisyonda iş alımı yapacağını duyurdu. Resmi web sitede ilan edilen personel alımlarında Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici alanlarında istihdam edecek. Her üç pozisyon için de başvurular 29 Aralık itibarıyla başladı ve 12 Ocak'a kadar sürecek. Her bir pozisyon için bazıları belgelendirilmek üzere farklı uzmanlık yetkinlikleri aranıyor. Peki, SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...

        • 2

          SGK 13 BİLİM UZMANI ALIMI YAPACAK

          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 13 sözleşmeli bilim uzmanı alacağını duyurdu. SGK tarafından yapılan açıklama şöyle;

          Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 13 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

        • 3

          SGK 13 SÖZLEŞMELİ BİLİM UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI

          SGK, bu iş ilanında detaylı bir başvuru şartı sunuyor. Adayların başvuru genel ve özel şartlarını karşılaması bekleniyor.

          BİLİM UZMANI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BİLİM UZMANI BAŞVURU TARİHİ VE SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

          Bilim Uzmanı adaylar; 29.12.2023 – 12.01.2024 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

          Ardından uygun görülen adaylar Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

          BİLİM UZMANI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SGK PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI DA YAPACAK

          SGK, 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplamda 46 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yapılan tam açıklama şöyleydi;

          Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; KPSS (B) (KPSSP3 puanı 60 ve üzeri olanlardan) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları ve sayıları belirtilen pozisyonların her birinin 3 katı kadar adaya yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplam 46 sözleşmeli personel alınacaktır.

        • 6

          PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

          Adayların 29.12.2023 – 12.01.2024 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

          PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          SGK, 46 sözleşmeli personel için genel ve özel olmak üzere birçok şart sunuyor.

          PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

          Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayların KPSSP3 puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlara bakılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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