Sosyal Güvenlik yönetmeliklerine göre işveren 10'dan az işçi çalıştırıyorsa bu işçiler için SGK'ya eksik gün bildirimi yapmalıdır. Eksik gün için SGK'ya verilen evrakların yanı sıra işyerinde bulunması gereken ve gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanan evraklar da vardır.

Bir ay boyunca bazı iş günlerinde çalışmayan ve bu günler için ücret almayan sigortalı çalışanlar için SGK'ya ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesiyle de beyan edilir. Eksik gün bildirimi kısaca; İşverenin çalıştırdığı ay içerisinde çalışanların eksik günü olan günlerine ait sebeplerinin belgelenmesidir.

İstirahat, disiplin cezası, tutukluluk, kısmi istihdam, puantaj kayıtları, grev, gözaltına alınma bu sebeplerden bazılarıdır. Eksik gün bildirimi istenen evraklarla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılır. Evrakla bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu'na verebileceği gibi taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderebilir.

SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

5 Aralık 2017'de 'Sosyal Sigorta İşlenmeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik' ile SGK'ya verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

- İşveren ve işçi imzalı ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi

- Kısmi süreli çalışma söz konusu ile iş sözleşmesi,

- Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

- İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,

- İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge