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        Haberler Gündem Güncel SGK'dan "çift ödeme iadesi" başlıklı sahte e-posta uyarısı | Son dakika haberleri

        SGK'dan "çift ödeme iadesi" başlıklı sahte e-posta uyarısı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde "çift ödeme iadesi" ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:39
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        SGK'dan sahte e-posta uyarısı
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        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "çift ödeme iadesi" başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama geldi.

        SGK'dan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."

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        #SGK
        #e-posta
        #dolandırıcılık
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