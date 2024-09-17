Dilan Çıtak karakolluk oldu
THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kedisi için kendisini uyaran kabin memuru ile karakolluk oldu. Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi
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Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi.
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Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak'a ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.
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Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Çıtak'ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı.
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İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.
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THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.
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Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.
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DHA'nın aktardığı detaya göre; Dilan Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.