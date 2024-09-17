Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN
Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak derbi öncesi liderliğe yükselmek ve psikolojik üstünlüğü ele almak istiyor. Konuk takım ise galibiyet hasretine son verme peşinde...
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
STAT: RAMS Park
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Batshuayi
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
LİGDE 11. RANDEVU
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.
İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.
YENİ TRANSFERLER GÖREV ALAMIYOR
Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamıyor.
ICARDI VE ZIYECH YOK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemiyor. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta oynayamıyor.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.