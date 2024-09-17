Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Galatasaray
        GS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Net Global Sivasspor
        SVS
        7
        Antalyaspor
        ANT
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Trabzonspor
        TS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Bellona Kayserispor
        KYS
        2
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN - Gaziantep FK Haberleri

        Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak derbi öncesi liderliğe yükselmek ve psikolojik üstünlüğü ele almak istiyor. Konuk takım ise galibiyet hasretine son verme peşinde...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Batshuayi

        Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        LİGDE 11. RANDEVU

        Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

        REKLAM

        İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

        YENİ TRANSFERLER GÖREV ALAMIYOR

        Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamıyor.

        ICARDI VE ZIYECH YOK

        Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemiyor. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta oynayamıyor.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Habertürk Anasayfa