Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

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TFF, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

VAR: Umut hocam potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. VAR: 20 numaralı oyuncu 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor. Hakem: 97 numara top içerde. Evet top içerde. VAR: Evet hocam bir açı daha ister misin? REKLAM Hakem: 20 numaralı oyuncu top geçtikten sonra temas ediyor. Bir tane daha ofsayt kamerasından görebilir miyim? Hakem: Penaltı kararıyla oyunu başlatıyorum. TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

VAR: Ali sana sahada inceleme öneriyorum kırmızı kart için. Hakem: Evet oynat abi. VAR: Bir açım daha var Hakem: Özgür abi bileğinin üstüne zaten tendonun oraya net bir müdahale var. Ayağının tabanıyla tamam top da yok zaten orda. Pozisyonu gördüm. Benim için kırmızı kart bu. VAR: 7 numaralı oyuncu. Tamam.