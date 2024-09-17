Okan Buruk'tan kart ve Fenerbahçe konuşması!
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
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Süper Lig'in altıncı haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray derbiye değil Gaziantep FK'ya odaklı.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakası nedeniyle üçüncü haftadan ertelenen karşılaşmada bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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Statü gereği üç, sakatlıklar nedeniyle iki futbolcusundan yararlanamayacak olan Galatasaray'da tüm odaklar da bu maçta.
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Dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.
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Önceliklerinin derbi değil Gaziantep FK müsabakası olduğunun altını çizen Buruk, akılların bu akşam alınacak 3 puanda olmasını istedi.
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Öğrencilerine kart uyarısında da bulunan başarılı teknik direktör, derbi öncesinde herhangi bir cezalı futbolcu istemediğini dile getirdi.
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Diğer yandan Galatasaray'ın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmandan sonra duran top çalışması gerçekleştirdiği de öğrenildi.