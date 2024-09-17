Fransa'yı sarsan tecavüz davasında Dominique Pelicot ilk kez konuştu!

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Fransa'da eşi tarafından uyuşturucu verilerek 10 yılı aşkın süredir onlarca erkeğin cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'un davası ülke gündemine oturdu.

Eşinin 10 yılı aşkın süredir istismar edilmesini sağlayan Dominique Pelicot, ilk kez ifade verdiği mahkemede tüm suçlamaları kabul etti.

71 yaşındaki Dominique Pelicot, mahkemede "Ben de bu mahkemedeki diğerleri gibi bir tecavüzcüyüm" dedi. Suçlanan Dominique Pelicot ile birlikte mahkemede 50 erkek daha tecavüzle suçlanıyor.

Pelicot ifadesinde diğer erkekleri de suçladı ve "Hepsi biliyordu, aksini söyleyemezler" dedi.

Gisele Pelicot Fransa'da cinsel tacizle mücadelenin sembolü olan 72 yaşındaki Gisele ise "Bunları dinlemek benim için çok zor. Bunları yapabileceğini aklımdan geçirmediğim bir adamla 50 yıl yaşadım. Ona tamamen güvenmiştim" açıklamasında bulundu. REKLAM Dominique Pelicot, uyuşturucu etkisindeki eşini istismar edilirken kayda aldığı videoların kısmen "zevk" için kısmen "sigorta" olmaları için kaydettiğini öne sürdü. DAVA ÜLKE GÜNDEMİNE OTURMUŞTU Fransa’nın Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlanmış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı.

Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti. Bu ayın başlarında eşi Dominique Pelicot’un yargılanmaya başlamasından bu yana hikayesi Fransa'da büyük etki yarattı. 72 yaşındaki Pelicot, cesaretin, dayanıklılığın ve cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline geldi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.