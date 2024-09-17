Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ile evlilik sorusuna cevap - Magazin haberleri

Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ile evlilik sorusuna cevap - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birand Tunca, önceki gece Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu sevgilisi Devrim Özkan çifti ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Basın mensuplarını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşayan Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftine "Nikâh şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" sorusu yöneltildi. Devrim Özkan, gazetecilere gülümseyerek, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar" yanıtını vermekle yetindi.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, yakın arkadaşları Birand Tunca'ya sarılıp vedalaştıktan sonra oradan ayrıldı.