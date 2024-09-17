"BİR SÜRE BURALARDA OLMAYACAĞIM"

Deniz Akkaya, karar sonrası, şu açıklamayı yaptı: Mahkeme kanalıyla mont, lastik ayakkabı, telefon kulaklığı, annemden kalma neredeyse kullanılmayan kırık dökük bilgisayarın peşine düşecek kadar Allah, kimseyi küçük düşürmesin…

İnsan düşünmeden edemiyor, 16 senedir yemedim, yedirdim. Her şeyin en güzelini aldım, imkânları şartları insan üstü bir emek vererek şartları zorlayarak eksiksiz yerine getirdim. Erkek olmak / adam olmak / baba olmak başka bir şey…

Hanımlar, çocuk yapacağınız adamı çok doğru seçin. Hayatında ilk kez okul parasını bu sene ödedi diye çıldırıp evden bunları isteyecek kadar düşebilecek bir adamla muhatap olduğum için kendime çok kızıyorum. Bu ne açgözlülük, bu ne hırs,bu ne kendini küçük düşürme…

Bütün yaz, kızımı tatile götürmediği için tatile gitmedim. Kızım her sene sörf kampına giderdi gidemedi, ben de onunla birlikte bu yaz tatil yapmadım.

Ama şimdi okullar da açıldı. Güzel bir tatile çıkıyorum. Bir süre buralarda da olmayacağım. Belki de hayatımın bu döneminde hak ettiğim adamı aşkı bulurum ne dersiniz. Hayatım boyunca arkama bakmadım arkamda bıraktıklarımın yaptıklarını takılmadım. Bugün de aynen öyle yapıyorum. Herkese şahane bir hafta dilerim. Keyfinizi hiç kimsenin bozmasına izin vermeyin.