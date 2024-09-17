Kendisini 7 yerinden bıçaklayan eski eşine çocuklarını göstermeyince cezaevine girdi

Sinem T.'nin, çocuklarını Gebze'ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada eski eşinin şikayette bulunduğunu ileri sürerek yaptığı itiraz da 1'inci Aile Mahkemesi tarafından reddedildi. İtirazları kabul edilmeyen Sinem T., kızlarını kendi babası H.T.'nin yanına bırakıp, hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu. Sinem T., çocukları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Sinem T., "Çocuklarımın gözü önünde bıçaklanıyorum, hem zulüm görüyorum hem hapse giriyorum. Karar buysa mecburen adalete uymak zorundayım. Çocuklarıma şimdi babam bakacak, 3 gün okula gidemeyecekler. Çocuklarım için üzgünüm, onlar mağdur olacak. 3 günlük hapis cezası gerçekten haksız yere verildi. Çünkü ben çocuklarımla birlikte mücadele eden, çocuklarıma bakan bir anneyim. Ben bir suç işlemedim. Kimsenin canını da acıtmadım, kimseye bir kötülük de yapmadım. Sicilim temiz. Bunu adalet saymıyorum. Çocuklarım okula da gidemeyecekler. Kendim için değil çocuklarım için çok üzülüyorum" diye konuştu.