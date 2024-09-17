Amazon'dan, çalışanlarına haftada beş gün ofise dönme çağrısı

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Pandemi dönemiyle birlikte birçok şirket evden çalışma veya sonrasında hibrit bir modele geçmişti. Çalışanlar kendi iş yüküne ve planlamalarına göre iş yerine giderek ya da ofis dışarısında çalışıyordu. Önde gelen teknoloji firmalarından ABD merkezli Amazon da bu çalışma prensibini benimsemişti ancak yapılan bir açıklama ile şirket, çalışanlarının yeniden 5 gün ofise geleceği düzene dönüleceğini vurguladı.

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Amazon CEO’su Andrew Jassy, çalışanlarına gönderdiği bir notta, “COVID’in başlamasından önceki gibi ofiste olma düzenine geri döneceğiz” dedi. Jassy, son beş yıla baktıklarında, ofiste birlikte olmanın avantajlarının önemli olduğuna inandıklarını belirtti. Jassy ayrıca, ekiplerin birlikte çalıştıklarında daha iyi işlev gördüğünü ve şirketin kurumsal kültürünün güçlendiğini söyledi. Yeni uygulama 2 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

AMAZON DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ Şubat 2023’te Amazon, tüm çalışanlarından haftada üç gün ofise dönmelerini istemişti, bu da bazı çalışanların protestolarına neden olmuştu. Jassy, pandemi öncesinde tam zamanlı ofis çalışmasının norm olduğunu, ancak özel durumları olan çalışanlar için uzaktan çalışma istisnalarının yapıldığını kabul etti. Bu tür esnekliklerin devam edeceğini belirtti. Bazı iş gücü uzmanları, uzaktan çalışmanın kaldırılmasının çalışanlar üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabileceğini belirtiyor. Pandemi döneminden bu yana birçok çalışan, en azından zamanın bir kısmında evden çalışma esnekliğine bağımlı hale geldi. Ekonomik tarihçi Dror Poleg, Amazon’un yeni politikasının bazı çalışanları şirketten ayrılmaya zorlamak için tasarlandığını öne sürdü. Poleg, “Şirketler, çalışan sayısını azaltmak istediklerinde ofise dönüş zorunluluklarını kullanıyorlar” dedi.

ÇALIŞANLAR TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ Bazı Amazon çalışanları şimdiden, ofise dönme çağrısından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. The New York Times’ın bildirdiğine göre, iç mesajlaşma kanalında bazı çalışanlar mutsuzluklarını dile getirdi. Bir mesajda, “Durum çok moral bozucu ve motive edici olmaktan uzak” ifadesi yer aldı.