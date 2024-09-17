Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.727,87 %1,57
        DOLAR 34,0461 %0,11
        EURO 37,9465 %0,17
        GRAM ALTIN 2.820,53 %-0,16
        FAİZ 42,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,64 %0,02
        BITCOIN 58.814,00 %1,99
        GBP/TRY 45,0296 %0,12
        EUR/USD 1,1135 %0,02
        BRENT 72,39 %-0,49
        ÇEYREK ALTIN 4.610,23 %-0,19
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Amazon'dan, çalışanlarına haftada beş gün ofise dönme çağrısı - Teknoloji Haberleri

        Amazon'dan, çalışanlarına haftada beş gün ofise dönme çağrısı

        Amazon, pandemi öncesi çalışma düzenine geri dönüyor. CEO Andrew Jassy, dört yıl süren evden çalışma döneminin ardından tüm çalışanların haftada beş gün ofise dönmesini istediğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pandemi dönemiyle birlikte birçok şirket evden çalışma veya sonrasında hibrit bir modele geçmişti. Çalışanlar kendi iş yüküne ve planlamalarına göre iş yerine giderek ya da ofis dışarısında çalışıyordu. Önde gelen teknoloji firmalarından ABD merkezli Amazon da bu çalışma prensibini benimsemişti ancak yapılan bir açıklama ile şirket, çalışanlarının yeniden 5 gün ofise geleceği düzene dönüleceğini vurguladı.

        TARİH BELİRLENDİ

        Amazon CEO’su Andrew Jassy, çalışanlarına gönderdiği bir notta, “COVID’in başlamasından önceki gibi ofiste olma düzenine geri döneceğiz” dedi. Jassy, son beş yıla baktıklarında, ofiste birlikte olmanın avantajlarının önemli olduğuna inandıklarını belirtti. Jassy ayrıca, ekiplerin birlikte çalıştıklarında daha iyi işlev gördüğünü ve şirketin kurumsal kültürünün güçlendiğini söyledi. Yeni uygulama 2 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

        AMAZON DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

        Şubat 2023’te Amazon, tüm çalışanlarından haftada üç gün ofise dönmelerini istemişti, bu da bazı çalışanların protestolarına neden olmuştu. Jassy, pandemi öncesinde tam zamanlı ofis çalışmasının norm olduğunu, ancak özel durumları olan çalışanlar için uzaktan çalışma istisnalarının yapıldığını kabul etti. Bu tür esnekliklerin devam edeceğini belirtti.

        Bazı iş gücü uzmanları, uzaktan çalışmanın kaldırılmasının çalışanlar üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabileceğini belirtiyor. Pandemi döneminden bu yana birçok çalışan, en azından zamanın bir kısmında evden çalışma esnekliğine bağımlı hale geldi. Ekonomik tarihçi Dror Poleg, Amazon’un yeni politikasının bazı çalışanları şirketten ayrılmaya zorlamak için tasarlandığını öne sürdü. Poleg, “Şirketler, çalışan sayısını azaltmak istediklerinde ofise dönüş zorunluluklarını kullanıyorlar” dedi.

        ÇALIŞANLAR TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ

        Bazı Amazon çalışanları şimdiden, ofise dönme çağrısından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. The New York Times’ın bildirdiğine göre, iç mesajlaşma kanalında bazı çalışanlar mutsuzluklarını dile getirdi. Bir mesajda, “Durum çok moral bozucu ve motive edici olmaktan uzak” ifadesi yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Habertürk Anasayfa