Sezon açıldı! Balık fiyatları nasıl?

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Denizlerde av yasağının sona ermesiyle çok sayıda kentte ağlardan çıkan balıklar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit başta olmak üzere, az sayıda palamut ve barbunya avladı. İstanbul'da da palamut ve istavrit en çok avlanan balıklardan oldu.

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve balık hallerine götürülen balıklar, burada da kısa sürede tükendi.

Habertürk ise sezonun ilk günü balık fiyatlarını araştırdı. Buna göre bugün İstanbul'da hamsinin kilosu 50'den ve istavritin kilosu da 40 TL'den satıldı. Balıkçılar ise fiyatların havaların soğuması ile düşeceğine dikkat çekti.