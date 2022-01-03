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Seyyanen zam nedir, ne demek? 2022 Emekli ve memur maaşı için seyyanen zam olacak mı?

2022 yılı emekli ve memur maaş zammının açıklanmasının ardından "Seyyanen zam" ifadesi kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. 2022 Emekli ve memur maaşı için seyyanen zam olacak mı? sorusu ise merakla araştırılıyor. İşte Seyyanen zam hakkında bilgiler....

03.01.2022 - 19:45 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

    Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

    SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?

    Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

  • MEMURA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

    Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk kanalında memur maaşlarının seyyanen olması konusunda bir açıklamada bulundu. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı. YSayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik.

  • Yüzde 16 ya da yüzde 16'nın üzerinde dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylenen rakamdır. Bunun üzerine gelen ilave temmuz ayında gelecek yüzde 7'lik bir zamdır. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme içerisinde memura yapılan zam dikkate alınırsa bunların toplamında oluşacak rakamdır. Biz bunun üzerine seyyanen bir kanaat birliğimiz oluşuyor. Maaşlara yansımada maaşı düşük olanla yüksek olanın makası arttığı düşünülüyor. Burada seyyanen iyileştirme yapılmasının Memur Sen olarak ortaya koyuyoruz.

     

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