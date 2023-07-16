Memurlar Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. Memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar. Peki, seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? 2023 memur maaşı seyyanen zam ne zaman yatacak? İşte, konuya dair detaylar...