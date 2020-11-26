O kişinin yorumuna küfürlü bir yanıt veren Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

Tam kuş beyinli ya! Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum.

Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara? Bir si...... gidin profilimden!