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        Haberler Gündem Trafik Seyir halinde canlı yayın böyle bitti: Takipçi jandarma çıktı - Güncel haberler

        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti! O takipçi jandarma çıktı

        İstanbul'un Anadolu yakasındaki Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken, sosyal medyadan canlı yayın yapan kamyon şoförüne jandarma şoku. Trafiği tehlikeye atan TIR şoförünün canlı yayına jandarma izleyici gibi bağlandı. Ardından otoyolda takibe alınan TIR şoförü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar TIR şoförünün canlı yayın görüntüleri ile jandarma ekibinin yaka kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:23
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        • 1

          İstanbul'un Anadolu yakasındaki Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken, sosyal medyadan canlı yayın yapan kamyon şoförü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından yakalandı

        • 2

          İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförünün, cep telefonu aracılığıyla TikTok'tan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

        • 3

          Yapılan araştırma ve takip sonucunda ekipler kamyon şoförünün kullanıcı adını tespit etti.

        • 4

          Canlı yayına izleyici gibi bağlanan Jandarma ekipleri, şoföre "Öndeki Trafik Jandarmasını takip et" ve "İlerde Jandarma var" mesajlarını gönderdi.

        • 5

          Uyarıları dikkate almayan şoför, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını bitirdi.

        • 6

          Jandarma ekiplerini karşısında gören şoför ilk önce suçlamaları reddetti ancak canlı yayın kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti.

        • 7

          Bir kargo firmasının çalışanı olduğu belirlenen kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

        • 8

          Seyir halindeyken, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.

        • 9
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