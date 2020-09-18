Şeyh Bedreddin'in hayatı film oldu

Başrollerini Suavi, Bülent Emrah Parlak ve Saygın Soysal'ın paylaştığı, Şeyh Bedreddin'in hayatını hikâye edinen 'Hakikat'ın çekimleri sürüyor. Suavi, Bülent Emrah Parlak, yönetmen Hakan Alak ve yapımcı Özer Barış Çalık, filmle ilgili görüşlerini dile getirdi

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'Hakikat' adlı sinema filminin çekimleri Edirne'de sürüyor. Senaryosunu Ali Şahin ile aynı zamanda filmin yönetmeni Hakan Alak'ın birlikte yazdığı filmde, Suavi (Şeyh Bedreddin),Bülent Emrah Parlak (Börklüce Mustafa) ve Saygın Soysal (Torlak Kemal) paylaşıyor. Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç, Rıza Akın, Rugeş Kırıcı'nın da rol aldığı 'Hakikat', Osmanlı İmparatorluğu'nda, devletin en üst makamlarından biri olan Kazaskerlik görevini yapan Şeyh Bedreddin'in fikirlerine istinaden çıkan ayaklanmalar sırasında yaşananlar anlatılacak.

Hakan Alak (Yönetmen): Uzun bir hazırlık aşaması geçirdik. İki yıl senaryo üzerinde çalıştık.Sorumluluğumuz çok fazla, tarihi anlamda da zor bir iş ama üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Edirne’nin ardından, İzmir Karaburun, İzmit ve İstanbul’da çekimlerimizi sürdüreceğiz. Nazım Hikmet'in 'Şeyh Bedreddin Destanı' şiirinin sonunda vasiyet gibi sözleri vardır. Bir bakıma 'Hakikat' ile o vasiyeti yerine getiriyoruz diyebilirim. Adalet ve özgürlük özleminin sinema yoluyla anlatılmasına en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, elimizden geldiğince bunu hakkıyla yapmaya çalışacağız.

Suavi (Şeyh Bedreddin): Filme daveti ilk alanlardan birisiydim. Sinema sektöründen gelmediğim için büyük bir heyecan yaşadım. O günden bu yana büyük bir enerji, gayret ve özenle, üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Son derece önemli bir iş yapıyoruz. 600 yıldır değişmeyen insanlığın kaderini hak ve adalet üzerinden günümüzde yeniden ifade ederek izleyicilerin karşısına çıkartmaya hazırlanıyoruz. Şeyh Bedreddin olağanüstü bir karakter. Doğduğu coğrafyayı biraz değiştirirsek Rönesans'ın düşünürlerine tekabül eden bir donanım. Sıradan bir dini temsilci değil. Hak ve adaleti İslam hukuku üzerinden anlatmaya çalışan, bunun cesaretini ve olgunluğunu gösteren bir karakter. Son derece saygın, filozof diyebileceğimiz, eserler de üreten bir şahsiyet. Yönetmenimiz bunu benim üzerimden anlatmaya çalışacak. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu filmde rol almak benim için büyük bir gururdur. Adeta kendime bir rütbe takılmış gibi hissediyorum; bütün rütbeleri redderek.

Bülent Emrah Parlak (Börklüce Mustafa): Kolektif bilinçle, emek merkezli, sömürüye karşı yapılmış birçok Anadolu isyanından birisi olan Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in önderliğinde yapılan bu isyanın günümüze uyarlanmış sanatsal etkinliğinde bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Dönemin koşullarına göre en üst seviyede insan hakları parantezinde de yorumları olan bu isyanın yüzyıllar öncesinden tuttuğu bir ışıktır bu. Anadolu'nun gerçek sahiplerinin hikâyesidir burada anlatılan. Birçok tarih anlatımı ve tarih biçimi var. Gerçek tarih, biraz araştırdığınızda bize farklı bir şeylerin olduğunu söylüyor. Tarihi okumalar yaptığınızda sanki doğrular değil de bize bazı öğretilmiş durumlar olduğuna işaret ediyor. Bu anlamda çektiğimiz filmi önemsiyorum. Börklüce karakteri için ilk önce beni düşünmüş oldukları için yapımcılarımıza ve yönetmenimize teşekkür ediyorum. Bu topraklarda herkesin bir kahramanı vardır, bana da soracak olsaydınız senin kahramanın kim diye; herhalde biraz da tarihsel gerçekliğiyle yaşıtım olduğu için Börklüce Mustafa derdim. Onu oynuyorum ve bu her oyuncuya nasip olacak bir şey değil. Heyecanlıyım, gururluyum.

Özer Barış Çalık (Yapımcı): Yüzlerce kişinin desteğini alarak tam da yapım şirketimizin kuruluş amacına uygun olarak imece usulü, fikrimizi bugünlere taşıdık ve çekimlere başladık. Bu kadar büyük bir projeyi bu günlere getirebildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Kooperatif mantığıyla filmimizi çekiyoruz. Projemize inanan pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünden destek aldık, destek almayı sürdürüyoruz. Pandemi süreci biterse, önümüzdeki yıl mart ayında vizyona girmeyi planlıyoruz.

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