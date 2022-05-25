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Şevval Sam: 'Prenses' benden daha ünlü! - Magazin haberleri

Şevval Sam: 'Prenses' benden daha ünlü!

Cihangir'de objektiflere yansıyan Şevval Sam, gazetecilerin, "Konser aralarında karavanınızla bir, iki günlük kaçamaklar yapacak mısınız?" sorusunu yanıtladı. Sam, "Prenses' benden daha ünlü olduğu için sürekli yakalanıyorum. O yüzden şimdi adres vermiyorum" dedi

25.05.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam (48), önceki gün 30 Mayıs'ta vereceği konserin provaları için Cihangir'de stüdyoya girdi.

    Provalar arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, "Heyecan dorukta. Şimdiye kadar yüzlerce konser verdim ama bu sefer çok heyecanlıyım. Bu yüzden özel bir hazırlık yapıyoruz. Neşeli bir konser hazırlıyoruz. İzleyenlerin çok eğleneceğini düşünüyorum çünkü biz sahnede çok eğleniyoruz." dedi.

  • "PRENSES' BENDEN DAHA ÜNLÜ!"

    Gazetecilerin, "Konser aralarında karavanınızla bir, iki günlük kaçamaklar yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Şevval Sam, "Kaçamaklar yapmazsak, makineyi biraz yorabiliriz. Prenses (karavanı) benden daha ünlü olduğu için sürekli yakalanıyorum. O yüzden şimdi adres vermiyorum." ifadelerini kullandı.

  • "YORUCU BİR SEZON GEÇİRDİM"

    Hem dizi seti hem de konserlerde yoğun bir tempoda çalıştığı kendisine hatırlatılan Sam, "Çok yorucu bir sezon geçirdim. Dizi setinden çıkıp, uçakla Kıbrıs'a gidip, konser verip, sonrasında da gece 3 uçağıyla İstanbul'a döndüğüm oldu. 4 saat uyuyup, sabah 7'de yine sette oldum." şeklinde konuştu.

  • "SONRADAN KARADENİZLİ OLDUM"

    Trabzonspor için bir şampiyonluk şarkısı hazırlayan ünlü isim, "Karadeniz halkı sizi çok seviyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu, "Sonradan olunur mu bilmiyorum ama galiba ben sonradan Karadenizli oldum. Karadenizlilerin bana olan sevgisi hiç kaybolmadı. Şampiyonluk şarkısını da Trabzonspor'a bir hediye olarak yaptım. Yeni albüme de koyacağım." açıklamasını yaptı.

  • "İÇ TASARIMI BANA AİT"

    Öte yanndan “Bu benim bebeğim” dediği karavanından gün içinde hiç çıkmayan ve zamanının çoğunu artık burada geçiren Şevval Sam, daha önce, "Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021’in ilk hediyesi oldu.” şeklinde konuşmuştu.

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