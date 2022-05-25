"PRENSES' BENDEN DAHA ÜNLÜ!"

"SONRADAN KARADENİZLİ OLDUM"

Trabzonspor için bir şampiyonluk şarkısı hazırlayan ünlü isim, "Karadeniz halkı sizi çok seviyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu, "Sonradan olunur mu bilmiyorum ama galiba ben sonradan Karadenizli oldum. Karadenizlilerin bana olan sevgisi hiç kaybolmadı. Şampiyonluk şarkısını da Trabzonspor'a bir hediye olarak yaptım. Yeni albüme de koyacağım." açıklamasını yaptı.