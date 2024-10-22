Şevval Sam'dan konser ücreti açıklaması

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Şevval Sam'ın vereceği konser için 5 milyon 300 bin liralık bütçe ayırması gündem olmuştu.

5 milyon 300 bin liralık konser bütçesi nedeniyle sosyal medyada Konak Belediyesi ve Şevval Sam'a tepki gösterildi. Tepkilerin ardından, Şevval Sam ve çalıştığı ajans ortak bir açıklama yayımladı.

"SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE STANDART TEKLİF BELGESİDİR"

Açıklamada; "Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, Şevval Sam'ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur. Sosyal medyada dolaşan belge standart bir teklif belgesidir; bu belge bir fatura ya da ödeme belgesi değildir. Söz konusu rakam, toplam organizasyon bütçesini içermektedir ve ses - ışık sahne, ulaşım, konaklama, ağırlama gibi tüm prodüksiyon giderlerini kapsamaktadır. Her türlü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kamuoyuna duyurulur. Tüm kamuoyunu, politik amaçlar uğruna gerçeklerin çarpıtıldığı bu tür haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" denildi.