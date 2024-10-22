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        Haberler Magazin Şevval Sam'dan konser ücreti açıklaması - Magazin haberleri

        Şevval Sam'dan konser ücreti açıklaması

        İzmir Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında planladığı Şevval Sam konserine 5 milyon 300 bin TL'lik bütçe ayırması gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:48
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        Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Şevval Sam'ın vereceği konser için 5 milyon 300 bin liralık bütçe ayırması gündem olmuştu.

        5 milyon 300 bin liralık konser bütçesi nedeniyle sosyal medyada Konak Belediyesi ve Şevval Sam'a tepki gösterildi. Tepkilerin ardından, Şevval Sam ve çalıştığı ajans ortak bir açıklama yayımladı.

        "SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE STANDART TEKLİF BELGESİDİR"

        Açıklamada; "Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, Şevval Sam'ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur. Sosyal medyada dolaşan belge standart bir teklif belgesidir; bu belge bir fatura ya da ödeme belgesi değildir. Söz konusu rakam, toplam organizasyon bütçesini içermektedir ve ses - ışık sahne, ulaşım, konaklama, ağırlama gibi tüm prodüksiyon giderlerini kapsamaktadır. Her türlü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kamuoyuna duyurulur. Tüm kamuoyunu, politik amaçlar uğruna gerçeklerin çarpıtıldığı bu tür haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" denildi.

        Fotoğraflar: X, Instgram, İHA

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        #izmir konak belediyesi
        #Şevval Sam

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