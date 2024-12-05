Şevval Şahin'in şeffaf cesareti
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, dün akşam bir davete katıldı. Şahin, transparan kıyafetiyle, bakışları üzerinde topladı
Ünlü model Şevval Şahin, bir giyim markasının İstanbul'da düzenlediği davette görüntülendi.
Transparan bir elbise giyen Şevval Şahin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
ESTETİKSİZ HALİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in, yarışmadan kısa bir süre sonra estetik operasyon geçirmeden önceki görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Şevval Şahin, 'estetik' haberlerine; "Zaten saklamayacaktım. Eleştirilere açığım. Eğer bir hayaliniz varsa peşinden koşun. Miss Turkey benim hayalimdi" diyerek, sadece burnunda estetik olduğunu açıklamıştı.