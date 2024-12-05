Ünlü model Şevval Şahin, bir giyim markasının İstanbul'da düzenlediği davette görüntülendi.

Transparan bir elbise giyen Şevval Şahin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Şevval Şahin, 'estetik' haberlerine; "Zaten saklamayacaktım. Eleştirilere açığım. Eğer bir hayaliniz varsa peşinden koşun. Miss Turkey benim hayalimdi" diyerek, sadece burnunda estetik olduğunu açıklamıştı.