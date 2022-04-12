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Şevval Şahin'in 'ekler' paylaşımı alay konusu oldu

Şevval Şahin'in paylaşımı olay oldu

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Şahin'in, ekler pastaya İngilizce 'eclair' demesi alay konusu oldu

12.04.2022 - 17:28 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

  • Instagram hesabını aktif kullanan Şahin, önceki gün bir kutu ekler pastayı yayınladı. 22 yaşındaki model, gönderisine "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim." ifadelerini not düştü. Şevval Şahin'in Türkçe kurduğu cümlede eklere İngilizce 'eclair' demesi sosyal medyada gündem oldu.

  • Bazı takipçileri Şahin'e, "Şimdiki moda da yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmak sanırım.", "İngilizcemi övmeye çalışırken ben." ve "Tamam abla en çok Fransız sensin." şeklinde yorum yaptı.

  • ABUR CUBURA 'JUNK FOOD' DEMİŞTİ

    2018 Türkiye Güzeli, daha önce de Türkçe konuşurken abur cubura 'junk food' demesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

  • TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

    Eylük 2020'de bir dönem aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek, zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval Şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.

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