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Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu'nun ayrılığı kısa sürdü! Aşıklar Londra'da - Magazin haberleri

Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu'nun ayrılığı kısa sürdü

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandıran Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, yeniden bir araya geldi. Birlikteliklerine bir şans daha tanıyan çift, soluğu Londra'da aldı

Giriş: 27.12.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın ardından Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığa dayanamayan Şahin ile Kazancıoğlu, barıştı.

  • Yeniden bir araya gelen çift, tatil yapmak için Londra'ya gitti. Şehrin bir çok yerinde sevgilisiyle objektif karşısında poz veren Şahin, çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı.

  • "AŞKIMLA MEMLEKETİMDE"

    Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Şevval Şahin, gönderisinde "Aşkımla memleketimde" notunu düştü. 

  • UTANGAÇ AŞIKLAR

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın ardından Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez objektiflere yansımıştı. El ele Bebek sokaklarında dolaşan çift, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince gerilmişti. Bunun üzerine birbirlerinin elini bırakan Şahin ile Kazancıoğlu, kısa süre konuştuktan sonra bir mekana yönelmişti.

  • İkili, gazetecilerin, "Hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkürler" yanıtını verdikten sonra hızla oradan ayrılmıştı.

  • "ÖZELİM BANA KALSIN"

    Daha sonra Etiler'de görüntülenen Şahin, ilişkisiyle alakalı sorulara, "Aşk hayatımda mutluyum ama fazla detaya girmek istemiyorum. Özelim bana kalsın" yanıtını vermişti.

  • "İLİŞKİMİZ SAĞLIKLI DEĞİL"

    Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile birlikteliğini geçtiğimiz yıl haziran ayında sonlandırmıştı. Aral ile ayrılık haberini Instagram'dan duyuran Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum.

  • "DEDİKODULARA FIRSAT VERMEK İSTEMİYORUM"

    Ünlü modelin açıklamasının ardından Aral da bir paylaşımda bulunmuştu. "Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum" diyen Aral, "Sevgili Şevval Şahin ile 1.5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval’in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" demişti. 

    Ancak ikilinin ayrılık kararı kısa sürmüştü. İlişkilerine bir şans daha tanıyan Şahin ile Aral, birkaç ay sonra birlikteliklerini yeniden sonlandırmıştı.

  • TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

    Öte yandan 2020'de Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Şevval Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek, zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval Şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.

  • "BAZI KONULARI BİLMEMEM NORMAL"

    Çıkan haberlerin ardından Şahin, şu açıklamayı yapmıştı:

    İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum.

    Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

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