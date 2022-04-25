Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün, ne zaman tutulur? Diyanet Dini günler takvimi listesi 2022!

Rahmet ve bereket ayı olarak öne çıkan "On bir ayın sultanı" Ramazan'ın son günlerinde Müslümanlar "Şevval orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?" gibi soruların yanıtı aramaya başladı. Şevval ayında İslam Peygamberi Hz. Muhhamed’in sünnetine uymak isteyenler 6 gün oruç tutarlar. Peki "Şevval ayı ne zaman, Şevval orucu kaç gün tutulur?"

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?

Ramazan ayının peşinden gelen Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlıyor. Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır. İslam Peygamberi Hz. Muhhamed’in, Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.



6 GÜN ORUÇLARI NE ZAMAN TUTULUR?

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

Ramazan ayının bitmesiyle başlayacak olan Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.