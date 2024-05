Sevmek bir sanat mıdır?

Psikanalist ve düşünür Erich Fromm “Sevme Sanatı” kitabında, “sevgi” diye bildiğimiz güçlü duygunun tanımlarından tutun da bireyin kişilik gelişimindeki işlevine kadar çok boyutlu yapısına odaklanıyor. Sevginin, “aktif bir beceri”, “sürekli bir eylem” olduğuna dikkat çekiyor. “Sevmenin bir sanat mı” olduğunu soruyor. Okuyucuya bilinen kavramları tartıştırıyor. Fromm kitabında sevginin çeşitli biçimlerini (kardeş sevgisi, anne-baba sevgisi, Tanrı sevgisi vs.) detaylı bir şekilde ele alıyor. Her bir sevgi formunun, insanın kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkisini şekillendirmede etkin rol oynadığını söylüyor.

SEVGİ SADECE BİR DUYGU MUDUR?

“Sevgi ancak iki insan birbirlerine varlıklarının özünden bağlanır, her biri kendini varlığının özünden tutarsa gerçekleşir. İnsan gerçeğinin de canlılığının da sevgisinin temeli de işte bu özden tanıma deneyimidir. Böyle oluşan sevgi sürekli bir meydan okumadır, bir köşede dinlenme değil, çabalama, hareket etme, beraber çalışmadır. Seven kişilerin her birinin ilgisindeki canlılık ve güçlülük; işte sevginin sunduğu meyve bunlardır.” diyor Fromm.

Ona göre sevgi insanın kendine ve çevresine yabancılaşmadan çıkarak kendini tüm nitelikleri ile gerçekleştirmesidir. Dolayısıyla “sevgi” sadece güçlü bir duygu olarak tanımlanamaz. Pek çok niteliği içinde barındırır. Sevgi sadece bir sevmek edimi değil, içinde saygının, sorumluluğun, ötekine karşı duyarlı olmanın, kişiliğin, alçak gönüllülüğün ve özgürlüğün de yer aldığı karşılıklı bir etkileşim sürecidir.