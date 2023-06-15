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Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar'ın Marcao'yu istemediği öne sürüldü! El Nacional'de yer alan haberde; Mendilibar'ın Marcao için gelen bir teklifin kabul edilmesi yönünde bir tavsiye sundu.

Barcelona'ya satılan Jules Kounde'nin yerine transfer edilen Marcao'nun sık sık sakatlandığı, sakat olmadığı dönemlerde de formunun yetersiz olduğu belirtildi.

Marcao'nun takımdan ayrılığı yönünde rapor sunan Mendilibar, Tanguy Nianzou dışında tüm stoperlerin gönderilmesini ve buraya transferler yapılmasını iletti.

Sevilla'nın Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis ve bir sonraki satış payından yüzde 10 pay ile transfer ettiği Marcao, bu sezon 11 maçta forma giyebildi.

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