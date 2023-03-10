35. dakikada Ferdi Kadıoğlu, rakip sahanın ortasından aldığı topla iki rakibini geçerek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

77´nci dakikada Valencia´nın pasında topla buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Rossi´ye aktardı. Bu oyuncunun yetişemediği topa kaleci sahip oldu.

SARI KARTLAR: Alex Telles, Bryan Gil (Sevilla), Ferdi Kadıoğlu, Joao de Deus (Y.A) (Fenerbahçe)

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertlilere çeyrek final için en az üç farklı galibiyet gerekiyor. Fenerbahçe 90 dakikada rakibine iki farklı üstünlük sağlarsa karşılaşma uzatmalara gidecek.