Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!: Memnun eden bir teklif yok!
Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri ile ilgili konuştu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Youssef En-Nesyri için Sevilla cephesinden açıklama geldi.
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"MEMNUN EDEN BİR TEKLİF GELMEDİ"
Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta düzenlenen basın toplantısında 27 yaşındaki golcü hakkında, “Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ama henüz bizi memnun eden bir teklif gelmedi. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.” ifadelerini kullandı.
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Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya ile anılıyor.
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Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Sevilla formasıyla geçen sezon 41 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.