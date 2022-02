7- League of Legends

League of Legends (LoL), Riot Games tarafından geliştirilen ve 27 Ekim 2009 tarihinde ilk olarak ‘League of Legends: Clash of Fates’ adıyla PC için piyasaya sürülen MOBA türü strateji oyunu. Her biri birbirinden ilginç karakterlere sahip olan beş oyuncu içeren iki takımın birbirlerinin Nexus'unu (merkezini) yok etmek için savaştığı oyunda kazanan takım olmak için partnerinizle beraber mücadele edebilirsiniz.