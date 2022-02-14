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Sevgililer Günü için 10 oyun önerisi

Dijital oyun mağazası Oyunfor, 14 Şubat Sevgililer Günü için eş veya sevgili ile birlikte oynanabilecek en iyi oyunları oyunsever çiftler için derledi.

14.02.2022 - 12:48 | Güncelleme: TEKNOLOJİ
HABERTURK.COM

  • 1- It Takes Two

    Electronic Arts tarafından 26 Mart 2021’de piyasaya sürülen, kimi otoritelere göre yapılmış en iyi co-op aksiyon / macera oyunu olan It Takes Two’da oyunseverler partneriyle birlikte çılgın bir maceraya çıkıp, büyüyle oyuncak bebeğe dönüştürülen iki insanın Cody ve May’in yerine geçip onların inişli çıkışlı ilişkisini deneyimleyebiliyor. Hemen hemen her köşesinde bir bilinmezin yer aldığı fantastik bir dünyada sıkışıp kalan Cody ve May’in kurtulmak için önce parçalanan ilişkilerini kurtarmaları gerekiyor.

  • 2- Among Us

    Çıkış noktası ‘Katil Kim?’ ve ‘Vampir - Köylü’ gibi fiziksel ortam oyunları olan Among Us, Amerikan oyun stüdyosu InnerSloth tarafından geliştirilen ve 15 Haziran 2018'de piyasaya sürülen çevrimiçi çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunu. Mobil versiyonu da bulunan Among Us’ta aranızdaki hainleri bulabilmek için partnerinizle sürekli iletişim halinde olmalı ve uyum içinde hareket etmelisiniz.

  • 3- The Sims 4

    Electronic Arts tarafından 2000 yılında piyasaya sürülen ve teknoloji dünyasının son gündemi olan ‘metaverse’ fikrinin temellerini oluşturmuş olan ünlü The Sims serisinin son oyunu The Sims 4, detaylı bir yaşam simülasyonu oyunu. The Sims 4’te partnerinizle birlikte ideal dünyanızı tasarlayabilir, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz!

  • 4- A Way Out

    A Way Out, Electronic Arts tarafından 2018’de piyasaya sürülmüş bir aksiyon-macera oyunu. Tek kişilik modu bulunmayan oyun yalnızca çevrimiçi ya da aynı bilgisayar üzerinden ekran bölünerek co-op olarak oynanabilir. A Way Out’ta çiftler, hapishaneden kaçarak özgürlüğe kavuşmak için iş birliği yapan Leo ve Vincent adlı iki ana karakteri kontrol ediyor. Nefes kesen firar girişimi, daha önce gördüklerinize veya oynadıklarınıza benzemeyen, sürpriz bir maceraya dönüşüyor.

  • 5- PUBG Mobile

    PUBG Mobile olarak kısaltılan ve Çin’de Game for Peace olarak bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, oynaması ücretsiz bir battle royale (hayatta kalma) video oyunu. Çok oyunculu çevrimiçi bir mobil oyun olan PUBG Mobile’da hayatta kalan son takım olmak için sürekli olarak partnerinizi kollayarak mücadele etmeniz gerekiyor.

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