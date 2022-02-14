6- Overcooked

13. İngiliz Akademi Oyunları Ödülleri'nde dört ödüle aday gösterilen ve En İyi İngiliz Oyunu ve En İyi Aile Oyunu olmak üzere iki ödül kazanan Overcooked bir yemek pişirme simülasyonu oyunu. Oyuncular belirli bir zaman sınırıyla belirli siparişlere göre hızlı bir şekilde yemek hazırlamak için çeşitli engeller ve tehlikeler ile dolu mutfaklarda birkaç şefi kontrol ediyorlar. ‘Overcooked mutfağı’nda siparişleri yetiştirebilmek için partnerinizle yoğun bir işbirliği içinde çalışmalısınız.