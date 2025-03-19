Sevcan Dalkıran'dan bir şarkı, üç versiyon

Türk pop müziğin başarılı ismi Sevcan Dalkıran yeni şarkısı 'Yangındım Sana'yla müzikseverlerle yeniden buluşuyor.

Yeni şarkısının 'Midtempo', 'Akustik' ve 'Remix' olarak 3 farklı versiyonunu aynı anda yayınlayan Dalkıran, iki versiyona 2 farklı klip çekti.

Söz ve müziğine Serdar Fehimoğlu’nun imza attığı şarkının farklı versiyonlarının düzenlemelerini İlker Yeter, Emre Malikler ve Özdemir Güz olmak üzere 3 farklı isim yaptı.