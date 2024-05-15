Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi
26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığının ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.
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"TEŞEKKÜR EDERİM"
Zayıfladığı görülen Settar Tanrıöğen, gazetecilerin "Geçmiş olsun" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.
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Settar Tanrıöğen, yürüyüş yaparak mağaza vitrinlerine göz gezdirdi.
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Siyah şapkasını aynı renkli kıyafetlerle ve ayakkabılarla kombinlediği görülen usta oyuncu, daha sonra gözlerden kayboldu.