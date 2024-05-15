Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi

        26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığının ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

        • 2

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

        • 3

          "TEŞEKKÜR EDERİM"

          Zayıfladığı görülen Settar Tanrıöğen, gazetecilerin "Geçmiş olsun" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.

        • 4

          Settar Tanrıöğen, yürüyüş yaparak mağaza vitrinlerine göz gezdirdi.

        • 5

          Siyah şapkasını aynı renkli kıyafetlerle ve ayakkabılarla kombinlediği görülen usta oyuncu, daha sonra gözlerden kayboldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Habertürk Anasayfa