Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme imkanı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştırıyor.

Açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının etkili olacağı 31 Aralık tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli program kapsamında kullanıcılar 2000’e yakın sesli kitabı sınırsız dinleyebilecek.