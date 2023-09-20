Seryum nedir, nerelerde kullanılır? Seryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Lantanit grubu elementler arasında yer alan seryum, nadir toprak metallerinden doğada en bol bulunanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Adını Ceres asteroidinden alan element, sertçe vurulduğunda kıvılcım çıkarır; bu sebeple çakmak taşlarındaki mishmetal alaşımın en önemli bileşenlerinden biridir. Seryum nedir, nerelerde kullanılır? Seryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
1803’te J. Berzelius ve Wilhelm tarafından keşfedilen element, lantanitler arasında ilk keşfedilen elementtir. Keşfedildikten sonra ilk olarak gaz lambası gömleklerinde kullanılan element, katıldığı alaşımlarda sıcaklığa karşı direnç kazandırmaktadır. Seryum nedir? Nerelerde kullanılır? Seryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Seryum Nedir?
Gümüş parlaklığında, gümüşî beyaz renkte, yumuşak, sünek bir metal olan element, çabuk kararan bir yapıya sahip olduğundan dolayı kullanım alanı da kısıtlıdır. Su ile tepkimeye girmekte; ısıtıldığında tutuşmaktadır. Sertçe vurulduğunda kıvılcım çıkardığından dolayı çakmak taşlarındaki mishmetal alaşımın en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Saf seryum bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır; kolayca işlenebilir. Elektropozitifliği yüksektir.
Seryum, diğer elementlerle kolayca reaksiyona girer. Bazı alaşımların yapımında, özel cam üretiminde ve kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.
Seryum Nerelerde Kullanılır?
Ticari kullanımı oldukça yaygın bir elementtir. Misch metal alaşımının (çakmaktaşı) ana bileşenidir. Bu alaşım sigara çakmaları için "çakmaktaşı" olarak kullanılmaktadır.
Seryum oksit, ticari anlamda kullanılan bir bileşiktir. Seryum oksit, katalizör olarak kullanılmaktadır. Alaşımlar ve aydınlatma sistemlerinde aranan bileşiklerden biridir. Demir alaşımlarının önemli bir maddesidir. Kendi kendini temizleyen fırınların iç duvarlarında pişirme artıklarının birikmesini önlemek için elementten faydalanılmaktadır. Bileşik, dizel yakıtlarda katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır.
Seryum sülfür ise, kırmızı renkte ve toksik yapıya sahip olmayan bir bileşiktir; pigment olarak kullanılmaktadır. Ayrıca element, düz ekran TV'lerde, düşük enerjili ampullerde ve projektörlerde yaygın olarak kullanılır.
Seryum Simgesi
Seryum “Ce” simgesiyle ifade edilmektedir. Periyodik tabloda 6. sırada bulunan bir element olarak karşımıza çıkan seryum, yerkabuğunda en bol bulunan 26. elementtir. En önemli cevherleri serit, monazit ve bastnazittir.
Seryum Sembolü
Element periyodik tabloda “Ce” sembolüyle temsil edilmektedir. Seryum oksit, bastnaesit cevherinin ısıtılması ve hidroklorik asit ile işlenmesiyle üretilmektedir. Metalik seryum, seryum flüorürün kalsiyum ile ısıtılması veya erimiş seryum oksidin elektrolizi yöntemi ile elde edilmektedir.
Seryum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan elementin atom numarası 58'dir. Element, doğada dört izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplar; Ce-136, Ce-138, Ce-140 ve Ce-142'dir. En kararlı izotopu ise Ce-140’dır. Diğer izotopları yapay ve radyoaktiftir.
Seryum Kullanım Alanları
Seryum Özellikleri