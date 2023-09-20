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1803’te J. Berzelius ve Wilhelm tarafından keşfedilen element, lantanitler arasında ilk keşfedilen elementtir. Keşfedildikten sonra ilk olarak gaz lambası gömleklerinde kullanılan element, katıldığı alaşımlarda sıcaklığa karşı direnç kazandırmaktadır. Seryum nedir? Nerelerde kullanılır? Seryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Seryum Nedir?

Gümüş parlaklığında, gümüşî beyaz renkte, yumuşak, sünek bir metal olan element, çabuk kararan bir yapıya sahip olduğundan dolayı kullanım alanı da kısıtlıdır. Su ile tepkimeye girmekte; ısıtıldığında tutuşmaktadır. Sertçe vurulduğunda kıvılcım çıkardığından dolayı çakmak taşlarındaki mishmetal alaşımın en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Saf seryum bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır; kolayca işlenebilir. Elektropozitifliği yüksektir.

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Seryum, diğer elementlerle kolayca reaksiyona girer. Bazı alaşımların yapımında, özel cam üretiminde ve kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.

Seryum Nerelerde Kullanılır?

Ticari kullanımı oldukça yaygın bir elementtir. Misch metal alaşımının (çakmaktaşı) ana bileşenidir. Bu alaşım sigara çakmaları için "çakmaktaşı" olarak kullanılmaktadır.

Seryum oksit, ticari anlamda kullanılan bir bileşiktir. Seryum oksit, katalizör olarak kullanılmaktadır. Alaşımlar ve aydınlatma sistemlerinde aranan bileşiklerden biridir. Demir alaşımlarının önemli bir maddesidir. Kendi kendini temizleyen fırınların iç duvarlarında pişirme artıklarının birikmesini önlemek için elementten faydalanılmaktadır. Bileşik, dizel yakıtlarda katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Seryum sülfür ise, kırmızı renkte ve toksik yapıya sahip olmayan bir bileşiktir; pigment olarak kullanılmaktadır. Ayrıca element, düz ekran TV'lerde, düşük enerjili ampullerde ve projektörlerde yaygın olarak kullanılır.

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Seryum Simgesi

Seryum “Ce” simgesiyle ifade edilmektedir. Periyodik tabloda 6. sırada bulunan bir element olarak karşımıza çıkan seryum, yerkabuğunda en bol bulunan 26. elementtir. En önemli cevherleri serit, monazit ve bastnazittir.

Seryum Sembolü

Element periyodik tabloda “Ce” sembolüyle temsil edilmektedir. Seryum oksit, bastnaesit cevherinin ısıtılması ve hidroklorik asit ile işlenmesiyle üretilmektedir. Metalik seryum, seryum flüorürün kalsiyum ile ısıtılması veya erimiş seryum oksidin elektrolizi yöntemi ile elde edilmektedir.

Seryum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan elementin atom numarası 58'dir. Element, doğada dört izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplar; Ce-136, Ce-138, Ce-140 ve Ce-142'dir. En kararlı izotopu ise Ce-140’dır. Diğer izotopları yapay ve radyoaktiftir.

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Seryum Kullanım Alanları

Cam cila

Katalitik konvertörler

Pigmentler

Televizyon cam plakaları

Jet motorları alaşımları

Karbon ark lambaları

Porselen kaplamalar

Enerji tasarruflu ampuller

Projektörler

Mıknatıslar

Paslanmaz çelik

Akkor lambalar

Manyetik optik kompakt diskler

Krom kaplamalar

Gözlükler

Kendi kendini temizleyen fırınların yüzeyleri

Seryum Özellikleri

Erime noktası 799 derece, kaynama noktası 3443 derecedir.

Oda sıcaklığında kolaylıkla oksitlenir.

Bıçak gibi keskin bir metalle çizilirse ateş alıp tutuşabilir; bileşikleri ise oldukça kullanışlıdır.

İnsan sağlığı için bilinen herhangi bir biyolojik rolü yoktur; orta düzeyde toksik özellikler gösterir.

Havada 65 ila 80 derece aralığındaki sıcaklıklarda kendiliğinden tutuşabilir.

Dumanları zehirleyici özellikler taşır.

Seryum nitrat, yanık enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ilaçların içeriğinde yer almaktadır.

Yıllık üretimi 20 ila 30 bin ton arasında değişmektedir.

Hindistan, Brezilya ve Güney Kaliforniya’da yaygın olarak oluşumları görülür.

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